Follia a Sezze, si introduce in un’abitazione e aggredisce i proprietari

E’ stato un pomeriggio di follia quello vissuto in un’abitazione a pochi passi dal centro storico di Sezze. Una donna, già nota alle forze dell’ordine, si è introdotta all’interno di una casa privata, scagliandosi contro i proprietari.

Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, il proprietario era uscito per buttare la spazzatura, lasciando la porta aperta. Un dettaglio notato subito dalla donna che si è subito intrufolata all’interno pensando che la casa fosse vuota ma invece ha trovato la moglie dell’uomo. Da lì a poco è cominciato il panico con la donna che ha iniziato ad aggredire la coppia, ferendo alla testa e alle braccia i due coniugi.

Sul posto, allertati dal vicinato intervenuto in soccorso dei proprietari dell’abitazione, sono intervenuti i carabinieri ed il 118. Gli operatori sanitari a fatica sono riusciti a sedare la donna che nonostante la presenza delle forze dell’ordine continuava a seminare il caos. Per l’uomo, proprietario dell’abitazione, si è reso necessario il trasporto al Fiorini di Terracina dove è stato refertato. La donna invece, una volta denunciata, è stata trasportata al Goretti per gli accertamenti del caso.