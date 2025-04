Latina Calcio, follia ultras: Berman aggredito ad un semaforo, lunotto distrutto

Ha dell’assurdo quanto accaduto nelle pertinenze del “Francioni” minuti dopo la fine della gara tra Latina e Trapani. Mentre la società decideva di non far intervenire mister Boscaglia in sala stampa, nei pressi dello stadio, Tamir Berman, centrale argentino del Latina Calcio, è stato aggredito da un gruppo di tifosi.

Questi lo avrebbero prima accerchiato mentre era alla guida della sua autovettura, poi colpito al volto e, come se non bastasse, distrutto il lunotto posteriore della sua auto, una Mercedes classe A nera.

Il giocatore è stato poi prontamente medicato dall’equipe medica presente al “Francioni”, ma lo spavento è stato forte.