Follia sulla pontina: tenta un’inversione con lo scooter e viene travolto

Un bracciante indiano di 66 anni è stato colpito da un autocarro mentre tentava una folle inversione di marcia sulla pontina.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio, poco prima che il diluvio imperversasse sulle strade del capoluogo, al chilometro 74,5 della statale, come riporta anche il quotidiano Latina Oggi. Proprio presso lo svincolo per Borgo Isonzo, lo scooter avrebbe impattato contro un autocarro guidato da un 77enne fondano.

Sul posto immediato l’arrivo dei soccorsi e della polizia stradale, per i rilievi del caso. Secondo i primi accertamenti, il 77enne avrebbe provato a evitare l’impatto con il motorino, salvo terminare la propria corsa, poi, contro lo stesso. Il bracciante, intanto, è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.