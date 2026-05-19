Fondazione Latina 2032: approvato il regolamento, scatta l’operatività

La Fondazione Latina 2032 compie un primo, importante passo in avanti verso la sua piena operatività. Nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, convocato dal Presidente Vincenzo Zaccheo, ha approvato all’unanimità il “Regolamento di organizzazione e funzionamento interno e sull’uso degli spazi”. Si tratta di un atto fondamentale e propedeutico all’avvio concreto di tutte le attività istituzionali.

L’adozione del documento rappresenta un adempimento particolarmente significativo e in linea con i tempi previsti: lo Statuto demandava infatti al CdA l’approvazione del regolamento entro 180 giorni dalla costituzione dell’Ente. Un traguardo tagliato rapidamente grazie al lavoro sinergico del Consiglio e all’impegno della presidenza nel voler garantire, sin da subito, una struttura solida, trasparente ed efficiente.

Il testo disciplina in modo organico:

Il funzionamento interno e i rapporti tra gli organi della Fondazione.

La struttura organizzativa e le modalità di partecipazione.

I principi di trasparenza, la prevenzione della corruzione e i sistemi di controllo.

Gli strumenti di programmazione e monitoraggio delle attività, sotto la vigilanza del Ministero della Cultura.

Di seguito, la dichiarazione ufficiale rilasciata dal Presidente Vincenzo Zaccheo a margine dell’approvazione: