Fondi, 100 grammi di cocaina in casa: 40enne ai domiciliari

A Fondi è stato arrestato, nella flagranza di reato, un 40enne del luogo, a seguito di perquisizione domiciliare, in cui è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina, di cui una metà ancora allo stato grezzo, pietrificata e confezionata sotto vuoto e la restante, in polvere, pronta per essere confezionata in singole dosi.

Durante la perquisizione, è stato trovato, e sequestrato, anche un bilancino di precisione, e ritagli di cellophane per l’imballo delle singole porzioni destinate al consumo. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Latina, con cui i militari hanno agito in stretta sinergia, ha disposto la custodia dell’uomo agli arresti domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del G.I.P., per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.