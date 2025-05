Fondi, 11enne accusa lo zio di abusi: arrestato un 37enne, ora ai domiciliari

Una denuncia scattata in famiglia ha fatto emergere un presunto caso di violenza sessuale aggravata su minore. Un uomo di 37 anni, residente a Fondi, è stato sottoposto a misura cautelare agli arresti domiciliari con l’accusa di aver molestato la nipote undicenne. L’episodio sarebbe avvenuto in ambito familiare, dove – secondo la ricostruzione investigativa – l’uomo avrebbe toccato la minore nelle parti intime.

Ad accendere i riflettori sull’accaduto è stato il padre della bambina, fratello dell’indagato, che dopo aver appreso i fatti dalla figlia si è rivolto immediatamente ai Carabinieri. La Procura della Repubblica di Latina, informata della segnalazione, ha avviato gli accertamenti affidati ai militari dell’Arma.

L’indagine, ancora in fase preliminare, è coordinata dal pubblico ministero Marina Marra, che ha richiesto al gip una misura cautelare urgente per evitare contatti tra l’uomo e la presunta vittima. Il giudice per le indagini preliminari, Laura Morselli, ha accolto la richiesta firmando l’ordinanza di arresto domiciliare, eseguita nei giorni scorsi.

Durante l’interrogatorio di garanzia, l’indagato – assistito dall’avvocato Giulio Mastrobattista – ha risposto alle domande del giudice. La Procura ha sottolineato l’urgenza dell’intervento alla luce della delicatezza del caso e del vincolo familiare che lega i protagonisti della vicenda. Il procedimento è in corso.