Fondi, 12enne presa di mira dai compagni di classe: denunciato anche il dirigente

Un nuovo caso di cyberbullismo in una scuola di Fondi mette in allarme i carabinieri di Terracina. Una bambina di 12 è stata presa di mira dai suoi compagni di classe, che hanno diffuso suoi video non solo in diverse chat whatsapp, ma anche sui social, rischiando diventasse virale. I genitori della bambina si sono rivolti ad un avvocato e hanno denunciato i fatti alle autorità.

A colpire di questa vicenda, come riportato anche dal Messaggero, è il comportamento della scuola, con il dirigente scolastico che avrebbe ostacolato i vari accertamenti che la procura, coadiuvata dalle forze dell’ordine, stava svolgendo. Per questo, è stato poi denunciato per omissione di atti d’ufficio.