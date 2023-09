Fondi, 14 pistole all’interno dell’auto clonata: nei guai un 29enne

Un giovane 29enne di Fondi è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Terracina, il reato è quello di porto abusivo di armi alterate e riciclaggio di veicoli.

Il tutto è nato da un controllo, anche grazie all’ausilio del dispositivo di lettura targhe installato sulla macchina dei militari, che ha permesso di individuare una Fiat 500x clone di una originale, di proprietà di una donna campana. Il giovane alla guida, una volta fermato, è apparso subito molto agitato insospettendo ancor di più i militari che hanno approfondito i controlli all’interno del veicolo.

Da lì sono state ritrovate, nel doppio fondo ricavano all’interno del porta oggetti, ben 14 pistole di varia marca e vario calibro, tutte con matricola abrasa. Alcune di loro classificate anche come arma da guerra. Per il giovane è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere sotto la disposizione della Procura di Latina.