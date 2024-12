Un 18enne di Fondi è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di droga e denunciato per porto di oggetti atti a offendere, a seguito di un’aggressione avvenuta il 16 novembre. Quel giorno il giovane aveva ferito un coetaneo con un coltello durante un litigio, per poi fuggire in scooter.

Le indagini hanno portato i militari a eseguire una perquisizione sul mezzo, dove sono stati rinvenuti 50 grammi di hashish in dosi, un tirapugni, un taglierino e materiale per confezionare la droga.