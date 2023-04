Un ragazzo indiano di soli 21 anni ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì su via Flacca, all’altezza di Fondi. Stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nei campi, quando è stato tranciato da un’auto guidata da un 60enne di Formia. Non c’è stato nulla da fare per il giovane bracciante, mentre torna alto l’allarme per questo genere di incidenti.