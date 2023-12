Fondi, aggredisce e rapina: scatta il divieto di avvicinamento

E’ scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima per il 26 enne di origine egiziana, che lo scorso 3 luglio nella città di Fondi ha commesso una rapina. Insieme ad altri due complici, ha aggredito un giovane del posto ferendolo con un coltello e strappandogli dal collo due collane in oro e argento.

Le immediate indagini condotte dai carabinieri di Fondi hanno consentito di identificare uno degli autori della rapina, appunto il 26enne, denunciato per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca.

In quell’occasione i carabinieri dopo aver perquisito l’autovettura di uno degli autori della rapina, hanno trovato altri due coltelli a serramanico.