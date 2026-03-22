Fondi, aggredito e rapinato dell’incasso: 40enne finisce in ospedale

È stato aggredito e derubato dell’incasso della giornata, pari a circa 6.000 euro. È accaduto nella notte a Fondi, dove un uomo di 40 anni del posto è stato vittima di una rapina.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intervenuti su segnalazione al 112, l’uomo stava rientrando a casa in sella al proprio motoveicolo dopo aver chiuso l’attività commerciale. Giunto nei pressi dell’abitazione, è stato avvicinato da due individui che lo hanno colpito con calci e pugni, riuscendo a sottrargli il borsello con il denaro.

I due aggressori sono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce. La vittima si è recata autonomamente al pronto soccorso per le cure del caso.

Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri della Tenenza di Fondi.