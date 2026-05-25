Fondi, al 68,96% l’affluenza alle urne: attesa per il nuovo sindaco

Urne chiuse alle 15 anche a Fondi, uno dei comuni più attesi di questa tornata di elezioni amministrative nel Lazio. Subito dopo la conclusione delle operazioni di voto è iniziato lo spoglio delle schede nei seggi cittadini.
Nel comune pontino l’affluenza definitiva si è attestata al 68,96%, un dato superiore alla media regionale, ferma al 64,83%. Grande attenzione ora per i primi risultati che arriveranno nelle prossime ore e che definiranno il nuovo assetto amministrativo della città.
Complessivamente sono 37 i comuni del Lazio chiamati al voto in questa tornata elettorale. In provincia di Latina i riflettori sono puntati proprio su Fondi, mentre in provincia di Frosinone si votava in nove comuni.