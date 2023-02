Fondi, al “Carnevale in Piazza 2023” va in scena la creatività

Grande successo per il “Carnevale in Piazza 2023” tra musica, intrattenimento, spettacoli e migliaia di mascherine. Oltre 150 iscritti al concorso sia nella categoria 0-16 che la 17-100.

Alla giuria è stata composta dal sindaco Beniamino Maschietto e da sei membri, tre della Pro Loco e tre del Comune di Fondi, l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale e il presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe

Si esprimono così gli organizzatori dicendo che: “In particolare nella categoria 0-16 è stato davvero difficile scegliere tra i 20 finalisti. Tra le mascherine che hanno mancato il premio per un soffio due bellissimi astronauti, un centurione e un gladiatore romano, una coppia mascherata da Kinder Sorpresa e Nutella, una splendida bambina in muta da sub con tanto di bombole realizzate con bottiglie di Coca Cola e una pasticcera specializzata in cup cake. Tra gli adulti si è deciso di premiare in particolare le famiglie che, per un giorno, hanno voluto mettersi in gioco accanto ai più piccini donando loro un giorno ma anche un ricordo speciale. Tanti anche i concorrenti in gruppo, come tre cuginetti coetanei mascherati da Pj Masks o due gemellini che hanno vestito i panni di Olaf ed Elsa con la supervisione della zia mascherata da Anna. Insomma, decidere non è stato semplice ma si è cercato di distribuire i numerosi premi offerti dalle attività commerciali premiando l’impegno, la creatività, la singolarità, l’artigianalità e, in alcuni casi, come nel primo classificato Pinocchio, la cura del dettaglio nell’ambito della classicità”.

All’evento hanno partecipato le scuole di danza Fondi Ballet e Top dance Fondi, il gruppo Folkloristico di Monte San Biagio che si sono esibiti, l’animatore Miki Dance, all’associazione “A Tutto Tondo”. Grazie alla collaborazione del Drappo dell’Assunta e a tutte le attività commerciali, hanno consentito di assegnare, assieme agli attestati per i primi tre vincitori di ogni categoria, anche otto premi speciali.