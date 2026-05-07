Fondi, al mercato coperto nasce un hub sociale

Un nuovo spazio dedicato all’inclusione sociale prenderà vita all’interno del mercato coperto di via Gioberti, a Fondi. Sabato 10 maggio alle ore 11 sarà inaugurato l’Hub Sociale, progetto nato grazie all’assegnazione di un posteggio attraverso un avviso pubblico.

A gestire lo spazio saranno le cooperative Samnes e Astrolabio insieme alle associazioni “Il cielo è di tutti” e “Aiutiamoci in memoria di Piero Ziarelli”, unite con l’obiettivo di promuovere attività sociali, aggregazione e percorsi di riqualificazione del quartiere.

“Prosegue l’iter di riqualificazione, non solo strutturale, del mercato coperto di via Gioberti”, ha spiegato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, sottolineando l’importanza del progetto per il territorio.

Soddisfatta anche l’assessore Stefania Stravato: “Abbiamo preso spunto da esperienze virtuose già avviate altrove. Le realtà coinvolte sono straordinarie e siamo certi che nascerà un progetto di qualità”.

Lo slogan scelto per l’iniziativa è: “Potremmo fare la somma, ma faremo la differenza”.