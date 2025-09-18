Fondi, al via i lavori per l’illuminazione su Diversivo Acquachiara

Hanno ufficialmente preso il via lo scorso lunedì i lavori di potenziamento della pubblica illuminazione sulla strada provinciale Diversivo Acquachiara. L’intervento, il cui costo complessivo è di 191.706 euro, consentirà di illuminare e quindi rendere notevolmente più sicuro il tratto compreso tra il km 0 (Ponte Selce) e il km 1+650 (rotatoria di viale Piemonte).

L’opera, finanziata dalla Provincia di Latina trattandosi di un’arteria di sua competenza, è molto sentita in città e prevede in totale 60 punti luce.

«Un sentito ringraziamento va al presidente Gerardo Stefanelli – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – che, con sensibilità e attenzione al territorio, ha inteso l’importanza di un intervento prioritario per la sicurezza stradale nella nostra città».

«Dopo l’installazione delle barriere guard-rail – aggiunge il consigliere comunale nonché vicepresidente della Provincia di Latina Vincenzo Mattei – la messa in sicurezza continua come annunciato in Consiglio comunale in sede di approvazione della delibera che ha formalmente assegnato la competenza della strada alla Provincia. Io stesso avevo avuto modo di sottolineare le motivazioni che da tempo ci spingevano verso questa direzione: un tratto viario che collega tra loro strade statali e regionali e provinciali non poteva avere destinazione diversa. Il primo ad evidenziarlo era stato in più occasioni proprio il senatore Claudio Fazzone. La scelta fatta, ora che gli impegni presi si sono ulteriormente rafforzati con questo nuovo intervento, si conferma quella giusta. Quest’opera – conclude – è l’ennesima prova di come la collaborazione istituzionale tra Enti sia fondamentale per il raggiungimento di piccoli e grandi obiettivi di interesse collettivo».