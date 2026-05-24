Fondi al voto: sfida a 5 per l’elezione del nuovo sindaco

Giornata di elezioni a Fondi, dove stanno procedendo le votazioni per eleggere il nuovo primo cittadino del comune pontino.
La sfida vede protagonisti cinque candidati: il centrodestra manda Vincenzo Carnevale, vicesindaco uscente e candidato di Forza Italia; Il centrosinistra guarda con favore a Salvatore Venditti mentre, Annarita Del Sole è presente per Fratelli d’Italia; La Lega sostiene il candidato Tonino De Parolis, con Francesco Ciccone per “Fondi Vera”.
Nel comune pontino, alle 12, l’affluenza è del 15.34%. C’è tempo per votare fino alle 23 di oggi mentre, domani, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15.