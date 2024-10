Fondi, alla guida ubriaco tampona un’auto e la fa sbandare

Un 37enne di origini rumene è stato denunciato dai carabinieri della Tenenza di Fondi per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, mentre percorreva a bordo della sua autovettura una via in direzione del centro di Fondi, ha tamponato un’altra auto facendola finire contro un guardrail.

Sul posto poco dopo sono intervenuti i militari che hanno sottoposto l’uomo ad accertamenti alcolici presso una struttura sanitaria. Accertamenti che hanno evidenziato un tasso alcolemico nel sangue nettamente superiore a quello consentito dalla legge.

Per l’uomo, oltre alla denuncia, è scattato il sequestro dell’auto e il ritiro della patente.