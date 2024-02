Fondi, allontanati due romeni per 3 anni con foglio di via

La Polizia di Stato di Latina ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di due cittadini romeni con pregiudizi di polizia, vietando loro di fare ritorno nel comune di Fondi per tre anni.

Il provvedimento è stato preso in seguito a un’operazione di controllo del territorio volta a contrastare attività predatorie.

Durante il servizio, una pattuglia ha intercettato un’auto sospetta di targa straniera, segnalata per comportamento insolito nei supermercati.

Dopo un breve inseguimento, i due occupanti, senza documenti di identità, sono stati fermati e identificati. Entrambi avevano precedenti per furto in varie regioni italiane e non hanno saputo giustificare la loro presenza a Fondi.

Uno dei due era stato arrestato due mesi prima per furto aggravato a Cisterna e resistenza a un ufficiale.

Alla luce di ciò, sono stati sanzionati e allontanati con un foglio di via obbligatorio per prevenire ulteriori reati.