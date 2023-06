Fondi, Andos: evento “Le parole che curano”

A Fondi c’è stato l’incontro sulla “Medicina Narrativa” dal titolo “Le parole che curano”, in una delle splendide sale del Palazzo Caetani di Fondi. Per l’occasione il poeta setino Salvatore Rosella ha presentato la sua raccolta di versi intitolata “Philoumene”, edita da deComporre, dedicata alla madre deceduta a seguito di un tumore al seno e a tutte le donne che hanno sofferto o soffrono perché affette dallo stesso male.

Sono intervenuti: la psicologa Brunella Moschitti, Fabio Ricci Direttore della Breast Unit Aziendale, la Case Manager Marcella Schembari del Centro di Senologia del Santa Maria Goretti di Latina.

Presenti con le loro rappresentanze numerose Associazioni, la Ass. Ars et Vis, Ass. Proloco Fondi, Ass. Fotografica Menti, Ass. Fidapa sez. di Fondi e Lenola, Ass. Drappo dell’Assunta, Ass. Olimpia, Ass. AVIS Fondi, Ass. Le Brigantesse di Itri, la Croce Rossa Italiana di Fondi, la LILT di Latina, la Delegata alla Cultura Comune di Fondi Rita Di Fazio, la Delegata al Volontariato Comune di Fondi Morena Argentino, l’Assessora alla Sanità e Politiche Sociali del Comune di Monte San Biagio Annamaria Ferreri, il Presidente del Consorzio Fondi Più dott. Daniele Terenzio. Tutti concordi nel ribadire l’importanza della cultura nella lotta contro il cancro che va fronteggiato innanzitutto con la prevenzione, la diagnosi precoce, con i programmi di screening, con strumentazioni e tecniche all’avanguardia e con i cosiddetti Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA), fortemente voluti dai vertici della ASL pontina con il ricorso alla Breast Unit per le cure mirate.

Presa in carico delle donne che si ammalano, insomma, ma soprattutto interventi conservativi, cure, sostegno psico-fisico e attività di ampio respiro culturale per una qualità della vita e un recupero del benessere che aiuti a guarire. La cosiddetta “Umanizzazione delle Cure”, concetto tanto caro alla Dottoressa Silvia Cavalli, Direttrice Generale della ASL di Latina alla quale tutti i presenti hanno espresso profonda gratitudine per l’impegno a favore delle donne affette da tumore alla mammella, in quanto non si è mai risparmiata per migliorare le strutture e i servizi da Aprilia a Terracina, Fondi, Gaeta e Formia dando un forte impulso all’erogazione degli stessi. In linea con questo target aziendale è stato annunciato anche la prossima attivazione di un nuovo mammografo e un ecografo ad altissima tecnologia, apparecchi siti in due sale dell’Ospedale “S.M. Goretti” di Latina che saranno inaugurati il 16 giugno alle ore 15:00.

Un grande risultato, frutto di una lungimirante sinergia tra la ASL e le Istituzioni Politiche presenti sul nostro territorio provinciale, con l’obiettivo di offrire una sanità di elevato livello qualitativo per la prevenzione e la cura del tumore al seno, il primo tumore per incidenza nella popolazione, assicurando così un diritto per le nostre donne.

In apertura della mattinata di Fondi, anche i saluti dell’Europarlamentare Salvatore De Meo, del Sindaco Beniamino Maschietto, del Direttore del Parco dei Monti Aurunci e Lago di Fondi Lucio De Filippis, dell’Assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale e della Presidente dell’Andos di Fondi Regina Abagnale. Le conclusioni sono state affidate invece all’ Assessora alle Politiche Sociali dott.ssa Sonia Notarberardino.

La lettura dei versi ha commosso il pubblico presente, regalando momenti di alto lirismo e di speranza. Il ricavato della vendita del libro è stato devoluto alle attività della Breast Unit.