Fondi, anticipati i giorni dei mercati di Natale

I mercati settimanali del 25 dicembre e del primo gennaio sono stati anticipati alla vigilia di Natale e all’ultimo dell’anno.

È quanto disposto, con apposita ordinanza sindacale, dal primo cittadino di Fondi Beniamino Maschietto, su richiesta dell’Associazione Nazionale Ambulanti e in accordo con il settore di competenza, con l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e con il presidente dell’omologa commissione Raffaele Gagliardi.

Le attività mercatali in via Mola di Santa Maria si svolgeranno quindi in data sabato 24 dicembre, dalle ore 7:00 alle ore 14:00 e in data sabato 31 dicembre, dalle ore 7:00 alle ore 14:00.

“Il provvedimento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore Stefania Stravato – consentirà a chi sta preparando il cenone della vigilia o il pranzo di Natale di fare le ultime compere nel rifornitissimo settore alimentare del nostro mercato, agli avventori di fare acquisti natalizi last minute e agli operatori commerciali di recuperare due giornate lavorative che altrimenti sarebbero andate perse. Si coglie occasione per ricordare che domenica 18 dicembre, invece, il mercato osserverà, in via straordinaria, orario prolungato (dalle 7:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 20:00)”.