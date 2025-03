Fondi: aperte le Iscrizioni al Centro Diurno per persone affette da Alzheimer

Online il bando per iscriversi al nuovo centro diurno “Memory Care” di Fondi, dedicato alle persone affette da Alzheimer e ai loro caregiver. La struttura, in via Occorsio, accoglierà fino a 30 utenti dei 16 Comuni del Sovrambito LT4 e LT5.

Gestito dalla cooperativa Ninfea di Sabaudia, il centro offrirà spazi attrezzati, un giardino sensoriale e attività come riabilitazione, musicoterapia e laboratori manuali. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita di malati e caregiver, prevenendo l’isolamento. Domande entro il 18 aprile 2025 su fondi.retedelsociale.it tramite SPID, allegando la documentazione richiesta, compreso l’ISEE.

Il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, commenta: “Questo centro è motivo di grande orgoglio. Non solo aiuterà i malati di Alzheimer, ma offrirà un supporto fondamentale ai caregiver, spesso sottoposti a situazioni estenuanti”.

L’assessore ai Servizi Sociali, Sonia Notarberardino, sottolinea: “Oggi è una giornata storica. Dopo anni di lavoro, finalmente questa struttura inizia a rispondere concretamente a un bisogno sentito da molte famiglie”.

La presidente della commissione Servizi Sociali, Daniela De Bonis, aggiunge: “Un progetto che sembrava solo un’idea su carta ora prende forma. Il lavoro dietro a questa iniziativa è stato immenso, ma i risultati stanno arrivando”.