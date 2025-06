La Polizia di Stato di Fondi ha arrestato un cittadino italiano responsabile di aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza sulle donne e di controllo sul rispetto delle misure cautelari.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando l’uomo, ex compagno della vittima, si è presentato presso l’abitazione della donna. Spaventata, la donna si è recata al Commissariato per denunciare presunti maltrattamenti subiti, ma ha poi deciso di allontanarsi spontaneamente prima di formalizzare la denuncia.

Nonostante ciò, gli agenti si sono recati presso l’abitazione della donna, dove hanno trovato l’uomo appostato, intento a cercare di entrare per parlare con lei. In via d’urgenza, è stato emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio e notificato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

Durante la notte, l’uomo è tornato sotto casa della donna e ha tentato di scassinare il portone per entrare nuovamente nell’abitazione. Allertati dalla vittima, gli agenti sono intervenuti tempestivamente e lo hanno trovato in auto nei pressi dell’abitazione.

L’uomo è stato così accompagnato presso gli uffici di polizia, arrestato per la violazione del provvedimento di allontanamento e, su disposizione del Pubblico Ministero, trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

Si ricorda che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.