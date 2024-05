Fondi, “Ascolta il tuo cuore”: al Palazzo Caetani il convegno gratuito

Un incontro speciale dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce come strumento salva-vita e un sano e corretto comportamento alimentare e stile di vita. Questo appuntamento mira a contrastare l’insorgenza di patologie del cuore, che, ad oggi, rappresentano la principale causa di morte nel mondo.

Il convegno sarà un momento importante di approfondimento e sensibilizzazione per l’intera popolazione, con particolare attenzione a coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare come familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità e stress. Per tutti resta cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce.

Il convegno vedrà l’intervento del Dott. Paolo Dinia, cardiologo, che parlerà dei fattori di rischio ed illustrerà, con coinvolgenti contributi video, le più importanti, moderne e necessarie indagini per riscontrare scompensi e anomalie dell’apparato cardiovascolare. Queste indagini sono fondamentali per scongiurare rischi gravi per il nostro cuore.

A condurre il momento dedicato allo stile alimentare da adottare sarà la Dottoressa Alda Attinà, nutrizionista, che spiegherà come una sana, corretta ed equilibrata alimentazione sia essenziale per ridurre i fattori di rischio e per prevenire l’insorgenza o l’aggravarsi delle patologie cardiovascolari.

L’incontro culturale e scientifico si prefigge di educare e informare la popolazione sulla necessità di uno stile di vita sano e di una diagnosi precoce per mantenere il cuore in salute. La prevenzione è un’arma potente che può fare la differenza nella vita di ogni individuo.

L’evento è aperto alla libera partecipazione di tutti e rappresenta un’importante opportunità per acquisire conoscenze fondamentali per la propria salute e benessere.

L’appuntamento è fissato per sabato 1° giugno 2024 alle ore 18:00 presso il prestigioso Palazzo Caetani di Fondi.

Organizzato da Nesti Comunicazione e dall’Associazione Pro Loco Fondi APS, in collaborazione con il Dott. Paolo Dinia, il convegno gode del patrocinio del Comune di Fondi e dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

L’invito è quello di partecipare numerosi per scoprire come la prevenzione possa salvare vite e migliorare la qualità della salute.