Fondi, auto del rivale in amore a fuoco: denunciato

Ha dato fuoco all’automobile del rivale in amore, per questo un uomo è stato denunciato a Fondi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, per spegnere le fiamme, ma l’automobile è rimasta gravemente danneggiata nella parte anteriore. Lanciato l’allarme, i poliziotti del Commissariato di Fondi hanno potuto accertare che un soggetto, con il volto travisato da una mascherina FFP2, vestito con una tuta da lavoro bianca, ha cosparso il cofano della macchina con del liquido infiammabile, appiccando il fuoco.

Nel frattempo l’autore del gesto si è dileguato facendo perdere le proprie tracce ma, sulla scorta delle informazioni assunte sul posto e dalla visione delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, è stato possibile risalire alla macchina utilizzata dallo stesso per la fuga.

L’uomo, successivamente rintracciato, ha ammesso le proprie responsabilità,, spiegando il gesto con la gelosia nei confronti della moglie.

L’uomo è stato denunciato per il reato di incendio doloso.