Fondi avvia il percorso per nominare il Garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza

Fondi si prepara a istituire il Garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza, un ruolo fondamentale per promuovere il benessere dei minori e tutelarne i diritti sul territorio.

La commissione Servizi alla Persona, Sanità e Scuola si riunirà lunedì 30 giugno alle 10:30 nell’aula consiliare “Luigi Einaudi” per discutere l’istituzione di questa nuova figura. Alla seduta parteciperanno la presidente Daniela De Bonis, l’assessore Sonia Notarberardino e la dott.ssa Monica Sansoni, Garante regionale dell’infanzia per la Regione Lazio, chiamata a fornire supporto tecnico e operativo.

Il Garante comunale opererà con autonomia, mantenendo però un rapporto di collaborazione con la Garante regionale, per garantire sinergia e coerenza nell’azione di tutela a livello locale e regionale.

Il sindaco Beniamino Maschietto sottolinea l’importanza di questo confronto:

«Potere confrontarci direttamente con la dott.ssa Sansoni è un’opportunità preziosa – ha dichiarato il sindaco Beniamino Maschietto – sia per la sua consolidata esperienza, sia per definire con chiarezza le competenze del nuovo ruolo, affinché si integri e non si sovrapponga a quello regionale».

In linea con questo spirito, la Garante regionale Monica Sansoni spiega:

«Quella che si sta per istituire a Fondi è in linea con i principi di tutela dei minori sanciti a livello nazionale e internazionale. Sarà un punto di riferimento per il territorio e lavorerà in sinergia con la nostra istituzione regionale. Chi ricoprirà questo incarico dovrà essere esperto in diritto minorile, criminologia, psicologia e pedagogia, per avvicinare concretamente i diritti dei bambini alle istituzioni locali».

Dal canto suo, la presidente di commissione Daniela De Bonis evidenzia come:

«L’istituzione del Garante comunale conferma l’attenzione costante dell’amministrazione verso i minori e le loro famiglie – ha aggiunto la presidente di commissione Daniela De Bonis – ringrazio la dott.ssa Sansoni per il suo contributo e la disponibilità sempre dimostrata».

Con questo nuovo passo, Fondi rafforza il proprio impegno per una tutela più efficace e una promozione attiva dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.