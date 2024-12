Fondi, avviso per la gestione dell’area di sgambamento cani in via Liguria

Il Comune di Fondi ha pubblicato un avviso per l’affidamento della gestione e manutenzione della nuova area di sgambamento per cani in via Liguria. Lo spazio, di 1800 metri quadrati, offrirà ai cani un luogo sicuro per correre, socializzare e giocare all’aria aperta.

Il gestore dovrà occuparsi dell’apertura e chiusura dell’area, dello svuotamento dei cestini e inoltre, dovrà organizzare eventi come: Pet therapy, corsi di educazione cinofila e addestramento, giornate di sensibilizzazione e altre iniziative dedicate agli animali e ai loro padroni. Il Comune garantirà interventi di manutenzione straordinaria.

Il sindaco Beniamino Maschietto ha sottolineato: “Un servizio atteso da tempo che migliorerà il quartiere e risponderà alle esigenze di tante famiglie con animali”.

Gli assessori Stefania Stravato e Fabrizio Macaro hanno aggiunto: “L’area, dotata di illuminazione, fontanelle e spazi separati per cani di diversa taglia, sarà operativa subito dopo l’affidamento” .

Con questa iniziativa, il Comune punta a migliorare la vivibilità e il benessere della comunità.