Fondi, blitz delle autorità in un immobile con 23 stranieri: tre denunciati

Proseguono le attività di vigilanza sul territorio da parte della Polizia di Stato nel comprensorio di Fondi, con particolare attenzione al contrasto dell’immigrazione irregolare. Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato locale, affiancati dalla Polizia Locale di Monte San Biagio, hanno portato a termine un servizio straordinario mirato.

I controlli si sono concentrati all’interno di un complesso residenziale nel territorio di Monte San Biagio, già finito sotto osservazione per alcune segnalazioni relative a presenze numerose di cittadini stranieri e a sospette comunicazioni di ospitalità. Durante l’ispezione sono state identificate 23 persone di origine straniera, in prevalenza di nazionalità indiana, alloggiate in più appartamenti dello stabile.

Le verifiche hanno fatto emergere diverse criticità sul piano amministrativo, tra cui irregolarità nelle comunicazioni di ospitalità e condizioni di sovraffollamento. In tre casi, gli stranieri controllati non sono stati in grado di dimostrare la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale: per loro è scattato l’accompagnamento presso gli uffici di polizia per ulteriori accertamenti e la successiva denuncia per soggiorno irregolar

Nel corso dell’operazione sono state inoltre contestate circa venti sanzioni amministrative legate alla mancata o tardiva comunicazione di ospitalità, provvedimenti che hanno riguardato sia il proprietario degli immobili sia alcuni degli occupanti.

L’intervento rientra nel quadro delle azioni messe in campo dalle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle normative vigenti e monitorare situazioni potenzialmente legate a fenomeni di irregolarità o sfruttamento.