Fondi, domande buoni spesa fino al 31 dicembre

Con determina del 22 dicembre 2021 sono stati ufficialmente riaperti i termini per la richiesta di buoni spesa per generi alimentari di prima necessità e medicinali, con gli stessi requisiti ma maggiori risorse per aiutare un maggior numero di cittadini in difficoltà.

Tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, e che non abbiano partecipato all’avviso del primo dicembre 2021 con esito positivo, possono fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre 2021 direttamente sul sito web www.fondi.retedelsociale.it.

Entro il primo termine del 16 dicembre 2021, come riportato nella determina dirigenziale, sono infatti pervenute 1106 domande ma, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle necessità rappresentate dal Servizio Sociale, il settore, di concerto con il sindaco Beniamino Maschietto, l’assessore competente Sonia Notarberardino e l’amministrazione tutta, ha deciso di riaprire i termini.

Requisiti e modalità di presentazione della domanda restano invariati.