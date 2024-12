Fondi, carenze igieniche nel forno: i Nas sequestrano 70 panettoni

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i carabinieri del Nas hanno messo in campo una serie di controlli volti a garantire la sicurezza alimentare. E’ a Fondi che i militari hanno sequestrato in una forneria locale circa 70 panettoni e 5 pandori, per un valore complessivo di 2500 euro. I prodotto erano privi delle indicazioni obbligatorie relative alla data di scadenza, al lotto di produzione e all’effettivo produttore.

Per il titolare è scattata una diffida per regolarizzare la situazione mediante una corrette rietichettatura, rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità.