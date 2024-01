Fondi, casa famiglia nella casa confiscata alla criminalità: il bando

Ci sarà tempo fino al prossimo 28 febbraio 2024 per rispondere all’avviso pubblicato dal Comune di Fondi per affidare in concessione un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata da utilizzare come casa famiglia per minori. Si tratta di una proprietà, tra strutture e terreni, di oltre 4mila metri quadrati in zona San Raffaele che consentirà di ospitare i minori di Fondi allontanati dal nucleo familiare in un luogo idoneo e protetto ubicato all’interno della propria città.

Possono rispondere all’avviso associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti filantropici, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, fondazioni e altri enti di carattere privato costituiti senza scopo di lucro e con finalità civiche e solidaristiche.

Per rispondere al bando c’è tempo fino al 28 febbraio 2024. La modulistica è disponibile nella sezione avvisi dell’albo pretorio.

È possibile consultare l’avviso completo al seguente link.