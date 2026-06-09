Fondi celebra i 50 anni del Consultorio “La Famiglia”

Un traguardo storico per la comunità di Fondi e per l’intero Sud Pontino. Il Consultorio “La Famiglia” compie cinquant’anni e si appresta a festeggiare questo importante anniversario con una giornata speciale dedicata alla memoria, alla riflessione e alle sfide future del supporto familiare.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno 2026, alle ore 10:00, presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di San Paolo Apostolo (in via Lazio a Fondi).

Dal 1976 a oggi, la struttura ha rappresentato un porto sicuro e un punto di riferimento fondamentale per il sostegno alla persona, alla coppia e al nucleo familiare, costruendo un patrimonio di esperienza e dedizione grazie al lavoro instancabile di operatori, consulenti e volontari.

L’evento, promosso all’interno delle iniziative della Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana (CFC), sarà moderato dal giornalista e presidente della Pro Loco di Fondi, Gaetano Orticelli. Il programma prevede interventi di grande rilievo istituzionale, accademico ed ecclesiale:

Prof.ssa Livia Cadei (Presidente nazionale CFC e docente all’Università Cattolica): aprirà i lavori in collegamento video per i saluti istituzionali.

Ida Mascoli Nestola (Presidente Federazione Lazio CFC): illustrerà il valore e la funzione sociale della rete regionale dei consultori.

Dott.ssa Daniela Notarfonso (Presidente Commissione Scientifica CFC): approfondirà il ruolo del consultorio come “segno di speranza” nelle trasformazioni culturali e relazionali odierne.

Rosa Azzolina (Presidente del Consultorio di Fondi e vicepres. Federazione Lazio CFC): ripercorrerà i “50 anni di cammino” della struttura fondana, tra tappe storiche e progetti per il territorio.

Nel corso della mattinata è previsto anche l’autorevole intervento di Sua Eccellenza Monsignor Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta.

La celebrazione non sarà soltanto un momento per guardare al passato, ma un vero e proprio slancio verso il futuro. L’obiettivo resta quello di intercettare i bisogni delle nuove generazioni e rispondere alle complesse sfide della società contemporanea, mantenendo al centro la forza delle relazioni umane.