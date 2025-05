Fondi celebra la Giornata della Legalità: memoria, giovani e impegno civile

Venerdì 23 maggio, in occasione del 33° anniversario della strage di Capaci, Fondi dedica un’intera giornata alla Giornata della Legalità, trasformando il ricordo in azione collettiva. Promossa da Fare Verde Fondi ETS OdV con il supporto di Libera Sud Pontino, Caponnetto, Il Quadrato APS, Articolo Ventiquattro, Obiettivo Comune, Musicinecultura, Fotografichementi e Il Magazzino, l’iniziativa punta a coinvolgere cittadini, scuole e associazioni in un percorso di consapevolezza.

«Non vogliamo limitarci a commemorare – afferma Milena Trani, presidente di Fare Verde Fondi – ma stimolare pensiero critico, confronto e partecipazione. La città risponde con forza, segno che la cultura della legalità è viva».

La mattina, dalle 10:00 alle 12:00 in via Alessandro Poerio, si aprirà con interventi, letture e musica. Attesi il giornalista Salvatore Minieri, la testimone di legalità Cinzia Granata, l’attrice Silvia Tagliavento e la sassofonista Laura Venditti, insieme a studenti, istituzioni e forze dell’ordine.

Protagonisti anche i giovani, come Giulia, laureanda in Giurisprudenza, che racconterà il legame tra le sue scelte di studio e il desiderio di giustizia.

Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:30, il Parco Falcone accoglierà giochi e laboratori dedicati ai più piccoli, curati dalle associazioni ambientaliste, per educare alla legalità attraverso il gioco.

L’ingresso è libero e la partecipazione aperta a tutta la cittadinanza.