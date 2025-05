Fondi, chiosco in fiamme sul lungomare: struttura danneggiata

Un incendio ha distrutto parzialmente un chiosco in fase di allestimento sul lungomare di Fondi. Le fiamme, divampate per cause ancora in fase di accertamento, hanno avvolto la struttura in legno situata nei pressi della spiaggia, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato il fumo levarsi dalla struttura e hanno subito contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Fondi, che hanno avviato le indagini per stabilire l’origine dell’incendio.

Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando le eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Fortunatamente non si registrano feriti.