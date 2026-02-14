Fondi, chiuso esercizio straniero per irregolarità

La Polizia di Stato di Fondi continua i controlli amministrativi sui pubblici esercizi, in collaborazione con gli ispettori dell’ASL Latina – Dipartimento di Prevenzione, per tutelare la salute pubblica e far rispettare la normativa vigente.​

Nei giorni scorsi, la Squadra di Polizia Amministrativa ha disposto la chiusura di un esercizio commerciale in corso Appio Claudio, gestito da cittadini stranieri, dopo aver accertato gravi irregolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I titolari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente.​

Nel corso delle stesse ispezioni sono emerse ulteriori violazioni: mancato rispetto della normativa antifumo e assenza dell’indicazione dei prezzi su prodotti alimentari e merceologici, con sanzioni complessive superiori a 20.000 euro. Un secondo esercizio nel centro cittadino è stato multato per oltre 1.000 euro per analoghe mancanze sull’esposizione prezzi.​

Questi controlli fanno parte di un piano più ampio disposto dalla Questura di Latina e seguono una precedente sospensione di attività per un altro locale, segnalato dalla Polizia dopo verifiche sul posto. L’attività proseguirà nelle prossime settimane per garantire rispetto delle norme, tutela consumatori e standard di sicurezza sul lavoro.