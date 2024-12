Fondi, ciclista travolto da un’auto: elitrasportato al San Camillo di Roma

Un ciclista di 24 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto nella serata di ieri sulla Strada Provinciale Fondi-Sperlonga.

Il giovane, uno straniero regolare sul territorio nazionale, è stato investito da un’auto condotta da un 43enne del posto. L’incidente è avvenuto quando il ciclista si stava immettendo sulla strada provinciale, all’altezza di un’area di servizio. Qui è stato travolto dal veicolo proveniente da Fondi.

Fortunatamente, il 24enne non è in pericolo di vita e, dopo essere stato soccorso, è stato elitrasportato all’ospedale San Camillo di Roma per le lesioni riportate. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso da parte dei Carabinieri.