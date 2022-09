Fondi, cinema e autismo contro barriere e pregiudizio

Venerdì 30 settembre nella Sala Lizzani a Fondi, l’iniziativa organizzata da l’Associazione di Volontariato Al di là dell’Autismo ODV, in collaborazione con il Gruppo Asperger Lazio ODV e l’associazione culturale Not equal e il patrocinio del Comune di Fondi e dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, promuove l’evento “Cinema, autismo e territorio”, per promuovere l’inclusione sociale tramite il grande schermo.

L’evento prevede due appuntamenti la mattina dalle 10:00-13:30, una tappa dell’AS FILM FESTIVAL On The Road, attraverso una rassegna cinematografica di cortometraggi, destinata alle scuole secondarie di secondo grado; il pomeriggio dalle 15:30-18:30, un incontro culturale, dal titolo “Cinema e Autismo: tra rappresentazione sociale e realtà immaginaria”, con il Filosofo Enrico Valtellina, destinato a genitori, familiari, professionisti e figure professionali che si occupano di autismo o cittadini interessati all’argomento.

“Siamo molto lieti – commentano gli organizzatori – di ospitare una tappa dell’Asperger Film Festival e di offrire al territorio pontino una esperienza di inclusione sociale”.

“Il cinema è tante cose – aggiunge Laura Imbimbo, del gruppo Asperger Lazio ODV – un racconto che sfida le regole del tempo e dello spazio. Una fabbrica di sogni. Ma è anche un luogo fisico. Una sala buia in cui si condividono in silenzio emozioni personali. Al cinema si può essere soli o in compagnia. Il cinema e la cultura uniscono le persone al di là di tutte le barriere. Il nostro proposito è che questo singolo evento diventi un appuntamento per tutti”.