Fondi, cocaina e attività chiusa: il bilancio della Polizia

La Polizia di Stato di Fondi ha svolto nei giorni scorsi un servizio straordinario di controllo del territorio, con 106 persone identificate (84 straniere, 2 irregolari) e 19 veicoli verificati. In un alimentari etnico del centro sono emerse irregolarità amministrative che hanno portato alla proposta di sospensione dell’attività, con invio degli atti all’ASL.

In un bar del centro sono stati sequestrati 8,25 grammi di cocaina suddivisi in dieci dosi, mentre il titolare è stato invitato a esibire la documentazione di licenza non presente sul posto. In un’abitazione privata gli agenti hanno trovato due donne straniere irregolari, una delle quali impegnata in attività di meretricio; entrambe hanno richiesto protezione internazionale.

I controlli, disposti dalla Questura, proseguiranno nei prossimi giorni per contrastare ogni forma di illegalità.