Fondi, colpo di pistola in pieno centro: è il terzo in pochi giorni

Un vero e proprio giallo quello che sono chiamati a risolvere gli agenti del Commissariato di Polizia di Fondi, che martedì hanno rinvenuto nella centralissima via Garibaldi un bossolo sull’asfalto, dopo le segnalazioni di alcuni residenti. Il colpo sarebbe stato esploso in aria, forse a scopo intimidatorio. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

L’episodio si inserisce in una scia preoccupante. Lo scorso 14 maggio, nella zona del Palazzetto, Simone Luigi Di Gregorio, 39 anni, è stato raggiunto da colpi alle gambe in piena notte. Un mese prima, a subire la stessa sorte era stato Eugenio Cuccaro, 45 anni, che aveva parlato di una rapina, ma senza riuscire a ricostruire con precisione la dinamica né indicare chi lo avesse accompagnato in ospedale.

Martedì, in via Garibaldi, nessun ferito. Ma il gesto ha fatto scattare nuovamente l’allarme. Gli agenti hanno ascoltato diversi testimoni che riferiscono di aver sentito distintamente uno sparo. Tra le ipotesi, anche quella di un messaggio rivolto a un gruppo di donne straniere che vivono nella zona.

Tre episodi in poche settimane e una città che comincia a fare i conti con una crescente tensione. Le indagini sono in corso, ma il clima resta tutt’altro che sereno.