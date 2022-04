Fondi, Comune: Zenobio e Foresi lasciano FDI e passano alla Lega

Il consigliere comunale di Fondi e il coordinatore locale della Lega, Franco Cardinale, insieme al capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Angelo Tripodi, e al vicesindaco di Monte San Biagio, Arcangelo Di Cola hanno annunciato, tramite una nota, l’ingresso nel coordinamento comunale della Lega di Fondi di Antonio Zenobio ed Edoardo Foresi, membri del direttivo di Fratelli d’Italia che dunque passano alla Lega.

”Zenobio e Foresi saranno vitali per l’azione del coordinamento comunale e quella di opposizione in Consiglio comunale con la quale la Lega si sta contraddistinguendo, tra le ultime iniziative, attraverso la battaglia anti-discarica nella cava in zona Molelle, inserita nello studio degli uffici competenti della Provincia di Latina. Ora l’elaborato è al vaglio del commissario regionale Illuminato Bonsignore, che dovrà sciogliere la riserva a breve. La Lega sta tenendo alta l’attezione sia in Provincia di Latina con Sara Norcia sia in Regione Lazio con Angelo Tripodi”, dichiara Cardinale, consigliere e coordinatore comunale della Lega.

Un plauso è giunto anche da Tripodi, che ha ringraziato Cardinale per l’ottimo risultato alle scorse provinciali.

”Zenobio e Foresi sono due professionisti, ricchi di esperienza e di progetti per gettare le basi, insieme a Cardinale e alle forze attive in città, di un’alternativa concreta di governo”, spiega Tripodi, per il quale: ”La battaglia delle battaglie sarà certamente il miglioramento dell’offerta sanitaria locale dell’ospedale San Giovanni di Dio, che ha subito sia una perdita di servizi vitali sia l’interruzione di un modello all’avanguardia che una centralità. Una situazione allarmante che ricade su gran parte del territorio provinciale: dal comprensorio al Sud pontino fino ai Monti Lepini-Ausoni, come ha ben argomentato il sindaco di Sperlonga, Armando Cusani, nelle ultime Conferenze dei Sindaci in occasione dell’approvazione dell’atto aziendale dell’Asl di Latina”.