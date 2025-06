Fondi, con la droga nei pantaloni. Arrestato dopo la fuga

Camminava in centro a Fondi come se nulla fosse, ma alla vista dei Carabinieri ha cambiato passo e ha cercato di scappare. Non è andata come sperava: i militari lo hanno rincorso e bloccato in pochi secondi. Da lì, è iniziato il controllo che ha portato all’arresto.

L’uomo, 47 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di due diversi tipi di droga. Durante la breve fuga ha cercato di liberarsi di un pacchetto di sigarette, ma i Carabinieri lo hanno recuperato e dentro hanno trovato 22 grammi di stupefacenti: metà cocaina, metà crack, già divisi in dosi pronte.

Il controllo si è poi spostato a casa sua, dove la situazione è apparsa ancora più chiara. Nel garage dell’abitazione i militari hanno trovato bilancini di precisione, contenitori con resti di cocaina, materiale per confezionare le dosi, 12 cellulari e alcuni block notes con appunti da verificare.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre la droga verrà analizzata in laboratorio. Al termine delle formalità, il 47enne è stato portato nel carcere di Latina, su ordine della magistratura.