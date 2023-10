Salvataggio questa mattina poco dopo le 8 da parte dei Vigili del Fuoco è intervenuto nel Comune di Fondi a seguito segnalazione di un incidente stradale con un uomo ed una donna coinvolte.

Sul posto sulla SS7 al km 126 circa, la squadra territoriale vvf di Gaeta, constatava la presenza di una vettura in una scarpata con vicino una persona ferita.

Dalle prime informazioni apprese sembrerebbe che il sinistro sia avvenuto nella notte e che per problemi di assenza di segnale del cellulare, le due persone coinvolte, non hanno avuto modo di chiedere aiuto. Solo alle prime luci dell’alba l’uomo è riuscito a salire in strada e dare l’allarme.

Il personale dei pompieri intervenuto immediatamente raggiungeva la donna ferita nella scarpata e, in collaborazione con il personale sanitario, si provvedeva a stabilizzarla.

Successivamente la stessa veniva recuperata dai vigili del fuoco, tramite una manovra saf, e consegnata ai sanitari del 118. Sul posto per le proprie competenze la Polizia Locale di Fondi