Fondi, concerto d’eccezione per eleggere la “Persona dell’anno”

Tutto pronto a Fondi per eleggere la “Persona dell’anno“. I finalisti Gianmarco Carroccia e Giuseppe Iacovelli sono risultati i più votati dal mese di dicembre scorso. Ma il nome sarà svelato nel corso della cerimonia di premiazione che si svolgerà venerdì 10 gennaio 2020 con inizio alle 18 nella sala grande riscaldata del Palazzo Caetani, con ingresso gratuito ad intrattenimento e degustazione.

L’invio delle indicazioni da parte dei cittadini si è concluso alla mezzanotte di domenica 5 gennaio 2020.

Lo spettacolo musicale sarà curato da due ospiti di eccezione: Chiara Stroia – voce e Marco Bottoni – pianoforte.

La giovane e già affermata cantante Chiara Stroia ha preso la laurea specialistica di canto jazz lo scorso luglio presso il conservatorio di Frosinone con votazione 110/110 e lode ed è attualmente tirocinante presso un conservatorio in Francia. Nasce nel 1995 a Fondi e il suo amore per la musica si manifesta sin da bambina. All’età di 10 anni inizia a prendere lezioni di canto. Impara le basi della tecnica vocale presso la scuola “Musincanto” seguita da

Antonella Caiazzo. In seguito decide di perfezionare l’aspetto interpretativo con la maestra Anna Maria Di Marco. Appassionata di musica jazz si specializza in questo genere ed entra a far parte del conservatorio di musica “Refice” di Frosinone seguita dalla maestra Carla Marcotulli. Contemporaneamente inizia a prendere lezioni private di canto lirico dalla maestra Giuliana Valente.

L’iniziativa “Persona dell’anno” è organizzata dalla Pro Loco Fondi ed è inserita nel programma degli eventi in occasione del “Natale delle Meraviglie” promosse dall’Amministrazione comunale, con il patrocinio della Regione Lazio, del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi e la Banca Popolare di Fondi. Il concorso è nato per trasmettere valori positivi e invogliare tutti (ciascuno nel proprio ambito) a dare il meglio di se stessi e di conseguenza migliorare il luogo in cui vive e, in un certo senso, renderlo famoso e importante.

