Fondi, concessione delle attrezzature sportive per disabili

Il Distretto Socio Sanitario LT4, che comprende i Comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina, ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione in comodato d’uso di ausili e attrezzature sportive ad Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche, che svolgono attività per persone con disabilità.

Le ASD o SSD, affiliate a una Federazione Sportiva Paralimpica e operanti in uno o più Comuni del Distretto Socio Sanitario LT4, sono invitate a presentare la domanda per la concessione in comodato d’uso gratuito di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto riportati nell’Allegato B. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando l’apposito allegato A e trasmessa, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 5 dicembre 2022, esclusivamente tramite Pec seguente indirizzo: ufficiodipianolt4.comunedifondi@pecaziendale.it

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino commentano:

“Si tratta di una buona opportunità tanto per le Asd e le Ssd impegnate nel sociale e nelle attività volte a promuovere l’inclusione delle persone con disabilità ma anche per aiutare gruppi sportivi accreditati, che vorrebbero diversificare i corsi includendo anche i ragazzi con disabilità, ma non hanno ancora gli strumenti o le risorse”.

Tutte le info, l’avviso completo e gli allegati per fare domanda. https://www.comunedifondi.it/dettagli/concessione-in-comodato-duso-di-ausili-e-attrezzature-sportive-ad-associazioni-sportive-dilettantistiche-o-societ-sportive-dilettantistiche-che-svolgono-attivit-per-persone-con/1062139/