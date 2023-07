Fondi, conferita targa simbolica al cestista locale Giuseppe Romano

A Fondi il sindaco Beniamino Maschietto assieme gli assessori Fabrizio Macaro e Santina Trani, hanno conferito al cestista Giuseppe Romano una targa simbolica dopo aver conquistato l’oro con la nazionale italiana di basket over 50 agli europei 2023 di Albufeira, in Portogallo.

Romano si fece dalla rappresentativa italiana ad un torneo svolto a Montecatini, dove poi nella stessa rappresentativa si distinse a livello europeo, dando così prestigio allo città di Fondi, e diventato un vera e propria icona della pallacanestro locale.

Il cestista Giuseppe Romano dichiara che: “Nella mia avventura cestistica c’è stato un po’ di tutto. Questa medaglia è stata un po’ come un premio alla carriera ma per me, che oggi dedico la vita ad allenare i più giovani, ciò che conta di più è essere un esempio per i ragazzi”.