Fondi, controlli a tappeto in centro: sanzioni e denunce a diversi locali

Una vasta operazione interforze ha interessato numerosi locali e attività commerciali del centro cittadino di Fondi, con controlli condotti da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ASL e Dipartimento di Prevenzione. L’attività ha portato a sanzioni amministrative, denunce e provvedimenti di sospensione per gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità e violazioni delle norme antincendio.

Nel corso dei controlli sono state identificate 193 persone. Tra i casi più rilevanti, una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, una sanzione per lavoro irregolare e assenza di misure di sicurezza, oltre a multe per mancata emissione di scontrini.

Un esercizio è stato inoltre segnalato per gravi inadempienze in materia antincendio. In piazza Anfiteatro, invece, sono stati sequestrati più di 5 grammi di hashish, con indagini ancora in corso per risalire ai responsabili dello spaccio della sostanza.