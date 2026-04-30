Fondi, controlli dei Carabinieri in centro: un arresto e diverse segnalazioni per droga

Operazione di controllo nel cuore di Fondi, dove i Carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio di martedì nell’area di piazza Unità d’Italia, dando vita a un’attività che ha portato a un arresto e a ulteriori provvedimenti per reati legati agli stupefacenti.

A finire in manette è stato un 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe avvicinato durante le verifiche in corso, iniziando a rivolgere insulti ai militari davanti ai presenti. Nel tentativo di sottrarsi al controllo avrebbe anche spintonato gli operanti, venendo però immediatamente bloccato.

L’intervento era scattato mentre i militari stavano procedendo all’identificazione di alcune persone. Tra queste, un giovane di 21 anni di origine algerina, che aveva cercato di allontanarsi alla vista della pattuglia. Fermato poco dopo, è stato trovato in possesso di circa tre grammi di hashish suddivisi in dosi, motivo per cui è stato denunciato a piede libero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso delle stesse attività sono stati controllati anche altri due ragazzi, un 23enne e un 18enne, trovati con modiche quantità della stessa sostanza. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntori.

La droga sequestrata sarà sottoposta agli accertamenti di laboratorio. Il 38enne arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.