Fondi, controlli su immigrazione e sfruttamento abitativo: 13 sanzioni

Proseguono i controlli straordinari del territorio da parte della Polizia di Stato per il contrasto all’immigrazione clandestina e alle forme di sfruttamento ad essa collegate.

A Fondi, nella giornata del 28 maggio 2026, gli agenti hanno effettuato un servizio mirato che ha interessato diversi immobili del centro cittadino. Nel corso delle verifiche sono stati identificati circa 70 cittadini stranieri e ispezionati sei appartamenti, al fine di accertare la regolarità delle posizioni alloggiative e il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di 13 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità, per un importo complessivo di circa 13.000 euro in sanzioni amministrative.

In due casi distinti, inoltre, sono emerse situazioni di sublocazione irregolare, effettuate in assenza delle necessarie comunicazioni e senza le previste dichiarazioni fiscali. Le prime stime parlano di un’evasione fiscale di circa 7.000 euro, al netto delle ulteriori sanzioni previste.

Le posizioni emerse sono ora al vaglio degli organi competenti di polizia tributaria, che dovranno verificare eventuali ulteriori responsabilità e procedere alla quantificazione definitiva delle imposte eventualmente evase.