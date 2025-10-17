Fondi, controlli sul territorio: due denunce e un arresto

A Fondi, i Carabinieri hanno eseguito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione della dell’attività di spaccio, alla fine delle attività di controllo, i militari hanno:

Arrestato, in flagranza di reato, un 32enne del posto, già noto alle forze di polizia,

per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità un panetto avvolto con del cellophane contenente circa 91 grammi di hashish, circa 6 grammi di marijuana, circa 27 grammi di cocaina, una somma in denaro di 6.650 euro in contanti suddivisa in banconote di vario taglio, 2 dispositivi localizzatori GPS tracker, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento e un cellulare. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida da parte del G.I.P..

Hanno denunciato un 63enne del posto, per ricettazione. I Carabinieri durante un’ispezione presso l’abitazione dell’indagato, hanno rinvenuto un computer completo di casse, monitor, mouse e cavetteria varia, la cui etichetta identificativa, è riconducibile ad un Istituto scolastico di Fondi. Attraverso accertamenti investigativi, è stato accertato che il materiale, lo scorso mese di luglio, era stato asportato dall’interno della segreteria dell’Istituto scolastico e denunciato presso il Commissariato di Polizia di Fondi.

Denunciato anche un uomo di 29 anni del posto, per possesso abusivo di munizioni. A seguito di un’ispezione domiciliare, i Carabinieri, hanno rinvenuto nell’appartamento del 29enne, 47 cartucce da fucile calibro 20, 5 cartucce calibro 12, una cartuccia calibro 15 e una cartuccia calibro 30. Il materiale rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro e le sostanze stupefacenti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposto ad analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.