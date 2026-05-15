Fondi, cori contro la Polizia dopo la partita: sei denunciati

Sei persone sono state denunciate in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Fondi in relazione agli episodi verificatisi lo scorso 26 aprile, al termine dell’incontro di calcio tra ASD Fondi Calcio e I Briganti, disputato presso lo stadio comunale “Domenico Purificato”.

La partita si era svolta a porte chiuse, come disposto da un’ordinanza sindacale emanata per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Nonostante il divieto di accesso al pubblico, un gruppo di tifosi locali si sarebbe radunato nei pressi dell’impianto sportivo, dando vita a comportamenti ritenuti offensivi nei confronti delle Forze dell’Ordine impegnate nei servizi di vigilanza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Fondi, i presenti avrebbero intonato cori ingiuriosi e rivolto espressioni offensive agli operatori in servizio. Le indagini, coordinate dalla Polizia di Stato, sono state supportate anche dall’analisi delle immagini raccolte dalla Polizia Scientifica e dai sistemi di videosorveglianza installati nella zona.

Al termine dell’attività investigativa, sei soggetti, tra cui alcuni giovani residenti nel territorio fondano, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato volto a prevenire e contrastare episodi di violenza e illegalità legati alle manifestazioni sportive, anche nelle categorie minori, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento degli eventi sul territorio.